CEREGNANO

Allarme per l'incuria che circonda il campo sportivo de La Marcona in via Verdi. Il centro da molti anni è gestito in concessione dalla società Medio Polesine che ne cura sia l'aspetto organizzativo che manutentivo. Purtroppo nella convenzione è previsto che sfalcio e pulizia delle aree non provviste di opere e prospicienti la recinzioni siano effettuate dal Comune e non dalla società Medio Polesine. Per Mario Casazza, membro del direttivo dell'associazione Medio Polesine 2018, pesano i difficili rapporti con il Comune. «Il Centro sportivo La Marcona è da tanti anni gestito in concessione dalla società di calcio. Ogni anno riscontriamo difficoltà nel rinnovare la concessione e ottenere il giusto ristoro per le spese di manutenzione richieste dall'impianto, fatto salvo l'impegno di diversi volontari che ogni giorno si adoperano». Una convenzione forse da rivedere. «Più volte spiega Casazza - ho sollecitato il Comune affinché provveda allo sfalcio delle erbe infestanti che ormai stanno oltrepassando le recinzioni entrando nell'area interna. Nemmeno un risposta, anzi qualche assessore ha criticato l'operato della società dimenticando che è una opera pubblica costruita con i soldi dei cittadini e che va fatto ogni sforzo non solo per il suo mantenimento ma anche ricercando condivisioni con altre realtà comunali per un suo incremento». Stanchi dei continui richiami da parte dei frequentatori dell'impianto sportivo i dirigenti dell'associazione hanno appeso un volantino all'esterno della struttura. «Ci siamo illusi che la situazione si risolvesse prima del campionato. Continuiamo a sperare».

Mirian Pozzato

