ALLARME IN CORSIA

ROVIGO Il virus circola anche in corsia. In una giornata con numeri ben più neri rispetto agli ultimi giorni, con 28 nuovi casi, e il totale che arriva a 111, 12 sono particolarmente preoccupanti, perché registrati fra personale sanitario e pazienti già ricoverati in altri reparti.

CONTAGIO A TRECENTA

A Trecenta è emerso il contagio di 7 pazienti, 2 medici e 2 infermieri. Proprio nel polo deputato a diventare il polo ospedaliero Covid della provincia e proprio mentre erano in corso le operazioni di trasferimento dei ricoverati per altre patologie. Le positività sono state riscontrate proprio nell'ambito dei controlli preventivi per evitare di spostare in altri ospedali pazienti che potessero essere positivi al Coronavirus. Un caso è stato riscontrato anche nell'ospedale di Rovigo, in un paziente, già ricoverato da giorni in Urologia, che è stato isolato avviandone il trasferimento a Trecenta, mentre tutto il personale del reparto venuto a contatto con lui è stato sottoposto a tampone e posto in isolamento domiciliare cautelare. L'attività chirurgica di urologia è stata sospesa fino a lunedì, per la bonifica del reparto, con le urgenze dirottate su Adria.

DIRETTORE GENERALE

Il direttore dell'Ulss 5 Antonio Compostella cerca di essere rassicurante: «Cosa succede nei reparti del San Luca? Nessun allarmismo, non si può parlare di focolaio, anche perché abbiamo iniziato l'esecuzione di tamponi, sia al personale che ai degenti, da 3 o 4 giorni e tutti i degenti dell'ospedale di comunità, gli operatori dell'assistenza domiciliare integrata e gli altri pazienti della riabilitazione sono risultati tutti negativi. È una situazione molto concentrata, non diffusa in tutto l'ospedale. Le positività fra i dipendenti, che operano nella Riabilitazione, tutti completamente asintomatici, sono emerse dai test di screening. Chiaramente sono stati posti in isolamento domiciliare ed è partita la ricostruzione della catena dei contatti non solo per quanto riguarda i colleghi, ma anche per i degenti. I professionisti della Riabilitazione operano anche nella Lungodegenza. E, per quanto riguarda i pazienti, tre erano ricoverati in Riabilitazione, quattro nella Lungodegenza. Tutti e sette sono stati trasferiti nel primo nucleo per pazienti Covid-19 di area non critica del San Luca, cioè negli spazi previsti e già completamente liberati, sanificati e attrezzati con letti nuovi. Come è avvenuto il contagio? Trattandosi di pazienti presenti anche da lungo tempo, da più di 14 giorni, la spiegazione più logica sia che possa essere stato qualche nostro operatore che ha contratto il virus esternamente all'ospedale e l'ha portato dentro. Può verificarsi, per quanto lavorino muniti di dispositivi di protezione individuale. Credo che questa possa essere la spiegazione più probabile. Non credo sia stato un paziente. Lungodegenza e Riabilitazione verranno sanificate, abbiamo spostato gli altri pazienti attualmente presenti in un'area diversa mantenendo l'isolamento. A tutti verrà eseguito un nuovo tampone in modo da vedere se rimane confermata la negatività. Ora l'obiettivo è continuare la riorganizzazione di Trecenta come ospedale Covid nella massima sicurezza».

PAZIENTI TRASFERITI

L'idea dello spostamento di pazienti dal San Luca in altri ospedali, in questo momento, solleva più di una preoccupazione. «Ribadisco per tutti i cittadini, per i familiari delle persone ricoverate a Trecenta e per tutti coloro che operano nell'ospedale di Rovigo, Adria, Santa Maria Maddalena e nelle altre strutture dove andremo a trasferire i pazienti attualmente ricoverati a Trecenta, che i pazienti che sono stati e verranno trasferiti saranno tutti con tampone negativo».

Spostamenti che servono per rendere Trecenta il polo unico polesano per tutti i pazienti contagiati dal Coronavirus. «È evidente l'importanza di avere una struttura dedicata Covid, perché possiamo concentrare tutti i pazienti con positività nelle tre graduazioni di criticità: l'area non critica di malattie infettive per quelli che necessitano solo di assistenza medica per la quale sono previsti 120 letti, l'area semintensiva respiratoria, da 20 letti, per quelli che manifestano insufficienza respiratoria ed hanno bisogno di supporto ma non della ventilazione meccanica e, infine, la terapia intensiva per i pazienti più gravi, intubati e attaccati ai ventilatori polmonari, con una capienza prevista di 29 posti letto».

