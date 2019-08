Allarme gas a Polesella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLESELLAIl centro rivierasco è stato battuto pesantemente dal maltempo nel pomeriggio di venerdì: fortissime raffiche di vento hanno provocato diversi danni, abbattendo molti alberi.In via Roma, in area privata, sono caduti tre grossi alberi cha hanno conseguentemente danneggiato la casa, schiacciato una macchina e creato problemi alla rete del gas (le tubature sono state spezzate), che è stata prontamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Via Roma è stata chiusa completamente al traffico per una questione di sicurezza per circa...