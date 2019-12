Allarme droga in città, Aretusini: «Serve più prevenzione nelle scuole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUERRA AGLI STUPEFACENTIROVIGO Michele Aretusini, capogruppo della Lega in consiglio comunale, si dice preoccupato per le recenti operazioni antidroga a Rovigo da parte della Polizia. «Leggo che in pieno centro si spaccia eroina anche a minorenni. Solo a dirlo, fa paura. Leggo che i presidi delle scuole hanno chiesto aiuto alla Polizia, temendo che nelle loro scuole si spacciassero e consumassero stupefacenti e che, quando sono andati con i cani, purtroppo hanno confermato questi timori. Leggo e mi domando: non dovremmo anche noi fare...