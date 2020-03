SINDACATI

ROVIGO Un'emergenza sanitaria che mette sotto pressione un intero sistema. E che porta conseguenze a cascata. Davide Benazzo, segretario della Fp Cgil, pone l'accento su chi è in prima linea: «Grazie ai tanti colleghi del nostro sistema sanitario che ogni giorno dimostrano la loro grande professionalità e che emerge preponderante proprio oggi, quando in piena emergenza coronavirus, la società li chiama angeli. Sono gli stessi che da vent'anni subiscono i tagli alla sanità, con blocchi del contratto, tagli agli organici e privatizzazione dei servizi. Siamo in piena emergenza e sono loro per primi che la stanno affrontando e gestendo, ma non hanno bisogno di essere chiamati angeli o di pacche sulle spalle: hanno bisogno di lavorare in sicurezza. Vogliamo risposte vere e concrete, che la Regione dimostri nei fatti di tenere al sistema sanitario veneto e a chi vi lavora».

Di fronti se ne stanno aprendo altri. «Tra i tanti pazienti colpiti dal coronavirus aggiunge Benazzo - ve n'è uno in gravi condizioni: larga parte del nostro welfare sociale. Da 25-30 anni il pubblico ha deciso di non gestire tutta la parte sociale e buona parte di quella sociosanitaria, determinando uno spostamento di questi servizi verso il privato, costituito per gran parte dalla cooperazione sociale. Proprio questo mondo, per il blocco di molti servizi a causa dell'emergenza, sta subendo un'importante ripercussione economica. Gli stessi lavoratori, già penalizzati contrattualmente con stipendi più bassi e meno tutele, ora si trovano a casa senza lavoro. In questi giorni stiamo attivando, con decine di cooperative sociali, gli ammortizzatori per centinaia di questi lavoratori della nostra provincia, con riduzione del salario e le conseguenti ricadute sulle loro famiglie».

Benazzo spiega che «negli accordi con le aziende abbiamo chiesto che l'integrazione salariale fosse anticipata per ridurre l'impatto, ma visto il perdurare dell'emergenza e l'allargamento ad altri settori quali i centri diurni per disabili, si rischia che queste risorse arrivino dopo mesi. A questo si aggiunga la ripercussione sulle famiglie che si trovano senza questi servizi. Basti pensare ai disagi delle coppie che lavorano, con i bambini a casa da scuola e dagli asili, ma soprattutto i nuclei familiari con disabili o psichiatrici, senza servizi per un periodo ancora incerto. Per questo, oltre alla contrattazione sugli ammortizzatori sociali, chiediamo che gli enti pubblici si attivino per mettere in circolo le risorse non spese per gli appalti, ora fermi, in modo da dar lavoro e creare servizi».

Dal canto suo, Cristiano Pavarin, segretario generale della Uil Fpl di Rovigo, solleva l'attenzione sulla circolare emanata il 4 marzo dal Dipartimento della Funzione pubblica, che incentiva forme di lavoro da casa, il cosiddetto lavoro agile. Ma non solo: «La situazione di emergenza sta anche determinando la sospensione di importanti attività, specie quella scolastica, cui seguono evidenti disagi alle famiglie e impone misure precauzionali verso persone ritenute a rischio grave, come anziani o immunodepressi. La Uil Fpl ha inviato una lettera a tutti gli enti chiedendone la disponibilità ad applicare quanto previsto dalla circolare sul lavoro agile, per garantire ai dipendenti la possibilità di svolgere le proprie mansioni accedendo alle forme lavorative previste. La cosa sarà realizzabile anche attraverso la redazione di un apposito regolamento per forme di flessibilità oraria, cercando di garantire comunque al maggior numero di dipendenti con genitori anziani e/o con figli in età scolare, la possibilità di spostare l'orario di lavoro in ingresso e in uscita per evidenti necessità familiari».

