ROVIGO Un Polesine senza medici e infermieri. Davide Benazzo, segretario provinciale della Cgil Funzione Pubblica, traccia un quadro allarmante della situazione sanitaria dell'Ulss 5: «Siamo messi male con gli organici: ad aprile, su una pianta organica che negli ultimi anni è stata rivista in negativo, mancano 52 medici, due veterinari e nove dirigenti sanitari come psicologi e biologi. Complessivamente - osserva il sindacalista - mancano quindi oltre 60 dirigenti, per la maggior parte medici. È chiaramente una situazione complicata, perché ci manca il 10 per cento del personale su una pianta organica di oltre 500 dipendenti».

Stesso discorso per quanto riguarda gli infermieri: «Ne abbiamo troppo pochi -osserva il sindacalista - Ci sono state molte assunzioni negli ultimi anni, però ne servono ancora. È stata esaurita la graduatoria dell'ultimo concorso pubblico, abbiamo chiesto di attingere anche da altre graduatorie. Si prevede che entro la fine dell'anno ci sia un altro concorso, ma l'emergenza vera è nelle case di riposo, dove ne mancano almeno una cinquantina».

I contagi avvenuti in Polesine dall'inizio dell'emergenza Covid finora sono stati inferiori rispetto al resto del Veneto, ma quella sorta di stress test che è stata la cosiddetta Fase 1, tra marzo e giugno, ha messo in luce i pregi e i difetti della sanità. «A Trecenta c'è stata una riorganizzazione a causa del Covid - evidenzia Benazzo - È stato modificato l'assetto ospedaliero, con l'aumento dei posti in terapia intensiva Covid e l'allestimento dell'ultimo piano come area di ricovero. Da questa situazione abbiamo imparato che oltre ad avere bisogno di ospedali più efficienti e capaci di dare risposta è stato un errore tagliare i posti-letto. Dobbiamo ridiscutere il ruolo dei piccoli ospedali, perché è emerso in maniera rilevante l'importanza della medicina territoriale. Dobbiamo ringraziare la politica fatta negli anni '70 che ha saputo riorganizzare il sistema sanitario, trasformandolo in socio-sanitario. Le scelte degli ultimi 25 anni di svendere al privato la sanità ci ha dimostrato quanto queste politiche siano state inefficienti. Dobbiamo guardare a quello che è stato fatto in Lombardia e fare l'esatto opposto».

In tal senso, Diego Crivellari, ex parlamentare in corsa per un posto in Consiglio regionale con il Pd, critica aspramente la programmazione ospedaliera varata lo scorso anno dalla Regione, chiedendo alla Giunta Zaia di rivederla. Secondo l'ex deputato, «la sanità pubblica deve essere l'asse portante del nostro sistema, mentre quella privata convenzionata deve restare integrativa. In una realtà provinciale di appena 236mila abitanti, con sei ospedali e diversi centri specialistici convenzionati, il differenziale tra il costo delle prestazioni effettuate ai nostri cittadini che vanno fuori provincia e gli assistiti di altre realtà ai quali diamo prestazioni specialistiche e di ricovero, nel 2019, prima del contagio, è negativo per quasi 9 milioni in un anno. È indispensabile che nei vari ospedali ci siano delle eccellenze, che possano dare risposte adeguate ai residenti. Non riesco a comprendere perché nel reparto di Malattie infettive, prima dell'emergenza sanitaria, siano stati mantenuti solo sei posti letto in tutta la provincia». E prosegue: «Ad Adria nonostante la grave carenza di medici chirurghi, ortopedici e ostetrici si è scelto di ridurre in modo massiccio i posti letto, senza incentivare la presenza di servizi ad alta specializzazione».

