Violenti acquazzoni in Medio e Alto Polesine, strade e scantinati allagati a Occhiobello, un albero caduto a Bosaro. È il bilancio del maltempo che ha causato alcuni problemi, sia nella notte tra domenica e lunedì, sia ieri pomeriggio. Sono stati segnalati allagamenti nelle vie Primo maggio e Indipendenza a Santa Maria Maddalena, disagi più contenuti in via Berlinguer. Numerose le proteste dei residenti per un problema che si ripete con frequenza periodica: ogni volta che la pioggia torna incessante a Occhiobello si registrano guai. Il sindaco Sondra Coizzi spiega che «ci sono stati alcuni allagamenti lunedì pomeriggio nelle strade, negli scantinati e in alcuni cortili privati: le pompe di sollevamento banno funzionato, ma l'incrocio di alcune fognature con troppo carico d'acqua non permette uno scambio regolare. E in alcune via l'acqua esce dai tombini e ristagna, defluendo poco a poco dopo il temporale». A Bosaro, nella strada che porta a Pontecchio, in via dei Turolla è caduto un albero che ha rallentato la circolazione, ma la strada è rimasta aperta regolarmente. L'eccezionale ondata di maltempo ha rischiato di avere ripercussioni a Pincara, ma il sistema fognario ha retto: «È piovuto moltissimo, ma fortunatamente senza conseguenze», il commento del sindaco Stefano Magon. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Canaro, Fiesso Umbertiano, Gaiba e San Bellino: è caduto qualche ramo a Castelguglielmo, in Alto Polesine, ma non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A Salara il temporale ha causato danni alle linee elettriche che Enel ha ripristinato dopo mezzogiorno, iniziando a lavorare già dalla notte. Ora il Polesine rimane con il fiato sospeso per la giornata odierna, le previsioni meteo annunciano rovesci sparsi in tutta la provincia. L'allerta rimane alta.

Alessandro Garbo

