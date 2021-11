Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TAGLIO DI POVince la solidarietà con la manifestazione podistica non competitiva Quattro passi per... la solidarietà, organizzata dal gruppo podistico Avis di Taglio di Po. Come nella scorsa edizione, il gruppo ha scelto di donare l'importo, pari a 1250 euro, ricavato grazie alle iscrizioni dei partecipanti alla manifestazione, al Comune di Taglio di Po, nello specifico all'Ufficio servizi sociali.BUONI SPESADurante la mattinata di sabato...