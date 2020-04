L'OPERA PIA

PAPOZZE Situazione sotto controllo anche nella casa di risposo a Papozze, dove l'esito dei tamponi effettuati per la ricerca del Coronavirus è risultato negativo. Ne dà atto il presidente Diego Guolo dopo aver ricevuto la comunicazione dall'azienda Ulss 5 Polesana.

I CONTROLLI

«Nei giorni scorsi è arrivata la conferma della negatività dei tamponi effettuati sugli ospiti della struttura. Di recente, è arrivata quella degli esami effettuati sul personale, inviati al medico e quindi al Cda riferisce Guolo. Tutto finora è andato bene e siamo soddisfatti prosegue il presidente anche se non bisogna abbassare la guardia perché basta un nulla perché tutto sia stato vano. I complimenti vanno a tutto il personale e gli operatori che si sono attenuti scrupolosamente alle norme di prevenzione».

Forte l'apprensione con la quale si sono vissute queste fasi nella residenza dell'Opera pia Francesco Bottoni, dove sono accolti 90 ospiti. Molti dei quali non autosufficienti.

L'EMERGENZA

«In questa emergenza siamo esposti a notevoli responsabilità riprende il presidente Guolo -. Nei riguardi degli ospiti, dei collaboratori e anche del paese, perché la casa riposo è inserita in una comunità. Un eventuale contagio poteva essere portato all'esterno e coinvolgere il paese. Per questo siamo stati estremamente attenti. Il consiglio di amministrazione si è ritrovato in videoconferenza in questi giorni con il direttore. La nostra posizione è di continuare con le misure di massima sicurezza all'interno della struttura con chiusura degli accessi per i familiari, per quanto ne sia dispiaciuto e per quanto comprenda la mancanza di non poter avere contatti con i propri genitori e nonni. La priorità, però, è difendere gli anziani. I familiari devono comprendere. Per loro resta attiva la possibilità di fare telefonate o videochiamate. Se in seguito ci saranno le condizioni valuteremo il da farsi. Anche per quanto riguarda l'eventualità di ingresso di nuovi ospiti, per le quali ricevo continuamente richieste».

MASSIMA ATTENZIONE

La gratitudine del presidente va anche all'Amministrazione comunale: «In questo periodo ho tenuto rapporti quotidiani con il sindaco per un confronto sulla situazione in struttura. Ho sempre trovato la piena disponibilità degli amministratori. Per quanto riguarda il materiale di protezione degli operatori il Cda è stato previdente. All'inizio della diffusione del virus, quando ancora erano disponibili sul mercato, abbiamo fatto scorta di mascherine e altri dpi. Le disposizioni in struttura sono di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione ogni volta che c'è un sospetto. Altro materiale ci è stato fornito dall'Ulss e dalla Protezione civile, istituzioni che ringrazio per aver fatto sentire la propria presenza nelle fasi di questa emergenza».

Moreno Tenani

