Un po' di quell'emozione che nonostante sia stata ormai girata la boa di metà anno scolastico, fa tanto primo giorno di scuola. La tentazione da vincere di avvicinarsi ai compagni, ma anche la consapevolezza di dover rispettare le regole. Il rientro in classe per gli studenti dell'Itse di Porto Viro, sede staccata del Colombo di Adria, è avvenuto senza grandi problemi. Da un punto organizzativo, per insegnanti e personale scolastico si è trattato di accogliere e gestire la metà dei circa 200 studenti iscritti alle dieci classi degli indirizzi Turistico e Amministrazione, finanza e marketing. «Abbiamo chiesto attenzione e collaborazione a tutta la comunità scolastica per ripartire in sicurezza - spiega la dirigente Cristina Gazzieri - in particolare abbiamo chiesto il massimo rispetto del protocollo Covid-19 dell'istituto per contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia e riuscire a completare l'anno scolastico nel migliore dei modi». A parte l'alternanza al 50% delle classi per l'attività in presenza, secondo un calendario valido almeno per le prossime tre settimane, sono state confermate l'organizzazione per gli ingressi e gli intervalli, l'obbligo della mascherina per la durata delle lezioni, il distanziamento tra studenti e tra questi e i docenti, il disinfettare le mani frequentemente. Ma dopo tante settimane di didattica a distanza, il rientro in classe è stato accolto generalmente con favore.

Enrico Garbin

