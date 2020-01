All'ex Odeon sette sale da 50 posti ciascuna

IL PROGETTO

ROVIGO Trasformare l'ex cinema Odeon in una mini-multisala. E' l'idea lanciata al Comune da un imprenditore del settore cinematografico, interessato ad aprire una nuova sala di proiezione nel cuore del centro storico di Rovigo, recuperando il vecchio Odeon. Prima della fine dell'anno, infatti, un privato avrebbe bussato alla porta del sindaco per richiedere informazioni relative alla possibile riapertura dell'ex Odeon di in via Manzoni. Luca Proto, proprietario dell'edificio che ospitava il cinema cittadino, dismesso nel 2011 dopo l'arrivo del multisala di Borsea (l'ex Cinergia da poco riaperto dal colosso Notorious cinemas) fa sapere di essersi già confrontato, alcune settimane fa, con il sindaco Edoardo Gaffeo in previsione della riapertura delle quattro sale dell'ex Odeon. Il proprietario della struttura di via Manzoni, questa volta però non ha intenzione di gestire direttamente le sale del centro storico, ma di affidarle in locazione ad un imprenditore privato sulla cui identità, a momento, preferisce mantenere il riserbo, anche alla luce dell'evolversi dell'eventuale progetto di ampliamento del vecchio cinema.

FINO A SETTE SALE

«Prima delle feste natalizie spiega il proprietario dell'ex Odeon ho parlato con il sindaco Gaffeo riguardo al progetto di riapertura dell'ex cinema del centro storico. Più di qualche privato, infatti, si è fatto avanti dimostrando interesse nei confronti del vecchio Odeon». «Un imprenditore in particolare spiega Proto avrebbe infatti intenzione di aprire in centro un mini-multisala. In pratica, si tratterebbe di restaurare e ammodernare le quattro sale presenti, dividendole in mini sale da 50 posti. La sala più grande è in grado di ospitare 560 spettatori, eccessiva ai giorni nostri, anche per un classico multisala. Ecco che qui, ad esempio, se ne potrebbero ricavare 3 o 4».

La ristrutturazione dell'ex Odeon dunque potrebbe essere realizzata in tempi ristretti, dal momento che i lavori riguarderebbero non la struttura dell'edificio, ma la riorganizzazione degli spazi interni, al fine di aumentare il numero di sale presenti, che da 4 potrebbero dunque aumentare addirittura a sette».

FONDI PUBBLICI

Agevolazioni per riattivare sale cinematografiche chiuse o dismesse, per realizzarne di nuove, anche acquistando i locali per l'esercizio cinematografico, per trasformare le sale esistenti aumentando il numero degli schermi. E, ancora, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, sono infatti alcuni degli interventi previsti dal piano ministeriale straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali, che mette a disposizione 120 milioni di euro per io quinquennio 2017-2021. «Il contributo per riattivare i cinema dismessi dei centri storici conferma l'imprenditore padovano - potrebbe essere utilizzato anche per restaurare l'ex Odeon, anche se solo in minima parte, vista la rigidità dei presupposti richiesti per accedervi».

SINDACO ENTUSIASTA

L'idea di riportare il cinema in centro è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Gaffeo, impegnato, nei prossimi mesi, a studiare un pano per rilanciare il commercio della città, riportando i rodigini a frequentare il centro. Durante infatti le festività natalizie, nonostante la presenza del mercatino di Strenne in piazza e dei tanti eventi organizzati dalle diverse associazioni e dal Comune, il centro è apparso spesso, anche durante i weekend, semivuoto. Un Natale davvero nero sul fronte del commercio, fino all'arrivo, sabato scorso, dei saldi di fine stagione.

DISTRETTO DEL COMMERCIO

Il rilancio dei negozi del centro però potrebbe già partire in primavera, grazie al contributo regionale dei Distretti del commercio che porterà nelle casse di palazzo Nodari circa 120 mila euro diretti proprio ad abbellire la città e le vie dove si trovano le diverse attività commerciali. Il sindaco ha infatti annunciato di volere destinare l'intera cifra alla sistemazione del centro, posizionando panchine, illuminazione e fioriere per renderlo più accogliente e dunque maggiormente appetibile anche per lo shopping.

Roberta Merlin

