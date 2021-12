GRANDI OPERE

ROVIGO Partiranno in primavera i lavori per la riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena e della Commenda. Ci sono, però, alcune novità. La più importante è la rimodulazione del budget destinato al rifacimento delle strade e del quartiere adiacente all'ex struttura sanitaria. A causa di una serie di interventi necessari per portare a termine il cantiere dell'edificio, destinato a diventare la sede di uffici comunali, il progetto, nelle scorse settimane, è stato nuovamente rivisto. In particolare, sono stati tolti circa un milione e mezzo di euro previsti per la sistemazione delle strade della Commenda per destinarli al cantiere dell'ex Maddalena.

LA DECISIONE

«Una parte degli interventi di previsti per le strade e i sottoservizi della Commenda sono stati eseguiti nei mesi scorsi grazie alle risorse del settore dei Lavori pubblici, che ha visto cantieri per il rifacimento di diverse vie e marciapiedi della città - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - siamo riusciti, dunque, a spostare una parte delle risorse che avevamo inizialmente preventivato per il quartiere, sull'ex ospedale Maddalena. In questo modo abbiamo risolto gli imprevisti di spesa che si sono presentati, come spesso accade quando si realizzano restauri così importanti, durante la fase dell'esecutività del progetto».

Il progetto che aveva visto il Comune, durante l'amministrazione di Massimo Bergamin, ammesso al finanziamento da 13,5 milioni per la riqualificazione del quartiere nel bando statale Periferie degradate, con il finanziamento di tutti i progetti presentati compreso quello di Rovigo nonostante fosse in coda alla graduatoria, prevedeva anche la rimessa a nuovo delle vie Vincenzo Monti, Amos Bernini, Vittorio Frassinella, Francesco Malipiero, Fabio Filzi, viale Europa, piazza Palatucci e ancora le vie Giovanni Bonifacio e Antonio Riccoboni, con rifacimento totale di strade, marciapiedi, rete fognaria per acque bianche, linee a fibra ottica e dell'Enel, di quelle dell'illuminazione pubblica e di tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale. L'importo di spesa totale netto per questo intervento ammontava a poco meno di 2,5 milioni. Ora, a quanto pare, per togliere dal degrado il quartiere ne basterà solo uno di milioni. Una parte dei lavori, infatti, sono stati completati nei mesi scorsi.

LA STORIA

La maxi riqualificazione della Commenda ovest è un intervento atteso da lungo tempo, gli ultimi lavori straordinari nel quartiere risalgono agli anni 80. Lo sviluppo della Commenda trovò il suo slancio negli anni 60 con la costruzione della chiesa e l'ampliamento del quartiere a est. Pian piano, però, il quartiere ovest si è avvicinato, nel corso degli anni, a uno stato di profondo degrado, peggiorato con la dismissione dell'ex ospedale Maddalena e l'incuria al quale è stato abbandonato, visti anche i passaggi di proprietà dall'Ulss, che ha acquisito dalla Curia a fine anni 90 l'ex seminario (mai usato a tale scopo e che vedeva presente in affitto la scuola della Guardia di finanza), dando in permuta parte dell'ex ospedale di via Badaloni e appunto l'ex Maddalena. Dalla Curia, poi, pressoché tutto era stato ceduto ai privati, le imprese Cefil e Reale che mentre in via Badaloni e in via Pascoli hanno costruito nuovi condomini, in Commenda non hanno potuto realizzare i progetti di residenza nell'ex Maddalena cui nel cortile volevano aggiungere ulteriori edifici, scontrandosi con i vincoli esistenti. Anche le attività commerciali hanno iniziato ad abbandonare l'area adiacente all'ex ospedale, divenuta nel frattempo un vero e proprio buco nero della città, con continui episodi legati alla microcriminalità legati alle cattive frequentazioni della zona in abbandono.

Roberta Merlin

