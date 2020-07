CENTRO SERVIZI

ROVIGO A ottobre aprirà l'Innovation Lab. L'ex scuola Celio in via Badaloni tornerà a ospitare corsi e lezioni, ma con un ruolo e una veste ben diversa dal passato. Le aule scolastiche diventeranno uno spazio per imprese start up, uffici condivisi, aule per corsi e sportelli per offrire assistenza per servizi di natura digitale della pubblica amministrazione. Sarà dotato di tutti i requisiti necessari per essere il luogo più smart della città e da Venezia guardano con molto interesse a questo servizio, nell'ottica di promuovere il capoluogo polesano per l'incremento della digitalizzazione in imprese e pubblica amministrazione.

INNOVAZIONE APERTA

I Laboratori di innovazione aperta sono luoghi fisici di incontro e partecipazione arriva per favorire l'approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pubblici digitali, oltre a volere favorire l'utilizzo e l'analisi degli Open Data (dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti), una delle nuove frontiere dell'imprenditoria moderna.

Nel futuro Celio sarà possibile partecipare ad attività finalizzate alla produzione e diffusione delle applicazioni per telefoni e tablet, momenti di aggregazione per la diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in pratica tutto ciò che riguarda la rivoluzione digitale che il mondo sta vivendo. A giorni arriverà il via libera da Cassa Depositi e Prestiti per il mutuo da 200 mila euro per la sistemazione generale dello stabile, abbandonato da un paio di anni dopo il trasloco in commenda di liceo classico e linguistico.

Saranno tinteggiati i muri, sistemati gli intonaci, risanate le stanze, sostituiti i serramenti e, soprattutto, eliminata l'antiestetica impalcatura esterna allo stabile: «In parallelo a questo lavori avverrà anche la rimozione impalcatura - ha spiegato l'assessore all'Innovazione e alla Progettazione Luisa Cattozzo -. È già stata fatta una valutazione tecnica per portare avanti contemporaneamente interni ed esterni e fare tutto insieme. Non è il mosaico il problema, ma la palladiana. Lo stabile non è vincolato per cui i tempi non sono stati così lunghi».

Questi lavori saranno i principali al via presumibilmente a settembre; nelle prossime settimane, invece, ci sarà l'intervento per il cablaggio di tutto l'edificio. Costerà 30 mila euro ma rientra nel bando regionale a oltre 700 mila euro ottenuto dal Comune. Servirà a portare il segnale internet in ogni stanza e ammodernare l'impianto elettrico. «Siamo un po' più avanti rispetto agli altri dieci comuni veneti che hanno aderito al bando - precisa con orgoglio l'assessore Cattozzo -. Spero non sorgano problemi con l'emergenza sanitaria, altrimenti bisognerà capire con la Regione quali aggiustamenti bisognerà fare visto che è un loro bando». Rovigo si appresta quindi a diventare un avamposto della Regione per promuovere politiche più innovative grazie al futuro Celio: al suo interno personale esperto presto sarà selezionato con specifiche gare pubbliche e potrà aiutare le persone ad relazionarsi con i servizi digitali della pubblica amministrazione.

