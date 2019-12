All'ex Celio nascerà un laboratorio digitale

LICEO RICONVERTITO

ROVIGO Via libera, ieri in consiglio comunale al progetto del laboratorio digitale dell'Innovation Lab, che troverà posto all'ex Celio e nelle frazioni di Borsea, Mardimago, Granzette, Grignano Polesine, Sant'Apollinare e nei comuni di Adria e Villadose.

«La convenzione deve partire per la Regione, firmata ha spiegato l'assessore all'innovazione Luisa Cattozzo -. Si tratta di un documento che definisce ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti aggregati».

Anche l'opposizione ha votato a favore della convenzione, anche se ha lamentato di non essere stata coinvolta nel progetto che mira a dare una nuova destinazione all'ex scuola di via Badaloni.

«DISCUSSIONE ASSENTE»

«Siamo d'accordo sull'importanza e la necessità del recupero di uno stabile non utilizzato è intervenuto il consigliere della Lega Lorenzo Rizzato -, però è anche vero che il modus operandi utilizzato da questa amministrazione non è dei migliori. Questo consiglio doveva dedicare più tempo a discutere sulla sua destinazione per mettere a confronto idee e alternative proposte dai consiglieri. Personalmente avrei preferito la nascita o quantomeno un tentativo di collaborazione con le realtà universitarie che ci stanno territorialmente attorno, Padova o Ferrara, ma anche con realtà universitarie esterne. Una collaborazione che avrebbe promosso la realizzazione di una nuova facoltà in città, sia per ampliare l'offerta formativa accademica, sia per attrarre un numero ancora maggiore di studenti.

BUSO AL BUIO

Il consigliere di Fratelli d'Italia Mattia Moretto, è intervenuto in consiglio per chiedere al sindaco maggiore attenzione per la frazione di Buso, da settimane al buio. «Buso è anche priva di un bus navetta - ha sottolineato Moretto -. Via Angeli e via Spola a San Sisto sono completamente sguarniti di trasporto pubblico di collegamento con il centro».

Da parte sua il vicesindaco Roberto Tovo, in risposta al consigliere Rizzato, ha spiegato le modalità secondo cui dovranno essere organizzate le visite a Torre Donà, prossima all'apertura: non più di 12-15 persone alla volta, accompagnate da due guide con gestione esternalizzata.

R.Mer.

