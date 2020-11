L'INAUGURAZIONE

ROVIGO Taglio del nastro, ieri mattina, per il nuovo supermercato Aldi di via Amendola. Presente, oltre ai responsabili del punto vendita, anche l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello che ha portato i saluti dell'Amministrazione e un in bocca al lupo per la nuova iniziativa commerciale che in città ha visto l'assunzione di 10 persone. Una lunga fila di clienti ha atteso l'apertura ufficiale delle porte del nuovo supermercato per approfittare delle offerte sottocosto legate all'inaugurazione. Per tutto il giorno, il parcheggio del nuovo supermercato che si trova a pochi metri dal ponte di Marabin, ha registrato il tutto esaurito. Oltre che la curiosità, ad attrarre i clienti, anche le offerte sottocosto promosse in occasione del taglio del nastro nel nuovo punto vendita. Aldi è una realtà commerciale affermata in Veneto. Quello di Rovigo è il 29.esimo punto vendita presente in regione. Dieci, in particolare, quelli assunti nel punto vendita di via Giovanni Amendola. La nota catena collabora con realtà agricole italiane, circa l'80% dei prodotti in vendita da Aldi è infatti Made in Italy. «Una valorizzazione - hanno spiegato i responsabili - che si ritrova nelle 120 scelte tra frutta e verdura e nelle oltre 30 linee esclusive a marchio proprio. Presto, accanto al supermercato, è prevista l'apertura di un altro market che propone detersivi e profumi.

R.Mer.

