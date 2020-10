LOTTA ALLE DIPENDENZE

ROVIGO Fa un appello a prendere coscienza subito, «altrimenti è inutile», dei danni provocati dall'alcol. E presenta allo Stato l'accusa di «vendere sostanze gravemente tossiche e che producono danni sociali incalcolabili». Inizia così, attraverso le pagine di una lettera, la battaglia dell'artista, cantante e compositore rodigino Alberto Nemo contro le dipendenze da alcol e fumo di sigaretta.

LETTERA-APPELLO

«Le statistiche - spiega - parlano chiaramente dei danni prodotti in maniera diretta e indiretta, con l'aggravante che è lo Stato ad averne il monopolio». Con la Dimora Records Alberto Nemo ha fondato a Boara Polesine, nel settembre 2017, un'etichetta discografica e «un tetto sotto il quale rifugiarsi, incontrarsi, e specialmente confrontarsi». In questi anni s'è fatto conoscere dagli appassionati di ambient, doom e drone grazie anche alla casa discografica siberiana Ksenza, che ha portato la sua musica in Russia, Stati Uniti, Cina, Ucraina e Bielorussia. Ha vinto l'edizione 2018 di Musicultura entrando tra gli 8 finalisti. E l'anno scorso è stato concorrente alle blind audition di The voice of Italy con la sua versione di Amore che vieni, amore che vai, mentre la rivista musicale inglese The Wire ha incluso in una delle periodiche compilation The Wire Tapper un suo brano, remixato dal produttore di musica elettronica Mohamed Amine Methani, in arte Mettani. Ora Alberto Nemo punta il dito contro «lo Stato alcolico», perché «le dipendenze prendono la nostra vita in ostaggio» e «alcune di queste sono condannate, ma nei fatti permesse se non addirittura promosse».

Da dove nasce questa presa di posizione? Perché ha deciso di muoversi contro il fumo e come attivista contro la libera vendita degli alcolici?

«In questi mesi - risponde Nemo - mi sono chiesto perché lo Stato possa bloccare, giustamente, un Paese per un'emergenza sanitaria fregandosene completamente di un'altra. Perché non attuare delle restrizioni per ridurre le morti causate dal fumo, ad esempio? Credo sia importante prendere posizione attivamente su queste tematiche. Mi seguono molti ragazzi giovani e non posso essere un cattivo modello per loro. Nella mia posizione sento di dover metterci la faccia?».

Il binomio, presunto, tra la creatività artistica e l'abuso di sostanze continua a fare presa sul pubblico e sull'immaginario. Come si può sfatare?

«Un corpo devastato e una mente alterata sono un ostacolo a qualsiasi attività. Ciò che artisti sopravvissuti agli abusi e a una prematura scomparsa sono riusciti a fare, è dovuto alle loro capacità, che si sono espresse nonostante l'effetto nefasto delle dipendenze. Se son si è lucidi, non si raggiunge l'estasi». Per questo Alberto Nemo, davanti ai dati sul consumo dannoso e sull'alcoldipendenza in Italia - sono almeno 700 mila i consumatori che bevono quantità dannose, e il 90 per cento di loro non ricorre a servizi di diagnosi, cura e riabilitazione - condanna «la leggerezza con cui si sorvola sulle sbronze dei ragazzi e dei ragazzini, lo scherzare goliardicamente sull'abuso perpetuato da anziani e persone sole. Sono un veleno per tutta la società. Credo che ci sia troppa indulgenza nel tollerare lo scempio che l'abuso di alcol ha causato nelle persone e l'ubriachezza continua a essere considerata un normale divertimento o diversivo al quotidiano».

E mentre la pandemia di coronavirus ha sconvolto il mondo, ogni 6 secondi - come si legge in una nota informativa dell'Organizzazione mondiale della sanità, aggiornata al 2013 - muore una persona a causa del tabacco: questa, attacca Nemo, «è a tutti gli effetti un'epidemia fra le peggiori mai affrontate a livello globale».

Nicola Astolfi

