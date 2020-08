ESERCIZI PUBBLICI

ROVIGO Un Vodka e Red Bull e due Campari. Un'ordinazione che costa carissima, da 500 fino a duemila euro, a chi l'ha servita, perché i clienti sono risultati essere due ragazze minorenni. Con più di 16 anni, età al di sotto del quale la somministrazione e vendita di alcolici costituisce reato, ma pur sempre al di sotto dei 18, età che fa scattare la contestazione di un illecito di natura amministrativa. Esattamente quello che è accaduto lo scorso fine settimana, quando durante uno dei controlli straordinari interforze predisposti dal Questore, anche con agenti in borghese, sono stati controllati quattro esercizi pubblici e identificate 40 persone, monitorando con particolare attenzione i diversi gruppi di ragazzi che si aggiravano per il centro e in particolare, quelli che facevano capannello in via Badaloni, nei pressi del bar Favorita al Duomo, quest'estate particolarmente gettonato dai giovani. Dopo una prima attività di osservazione da parte di alcuni agenti in abiti civili e un successivo controllo eseguito da ispettori di polizia e finanzieri del vicino comando, è emerso che erano state appunto somministrate bevande alcoliche, i due Campari e il discusso cocktail con Vodka e Red Bull, a due minorenni, da parte della barista, alla presenza del titolare. Appurato che alle adolescenti non era stato chiesto di esibire un documento di identità che attestasse la loro maggiore età, come è obbligatorio, e verificato con successivi accertamenti che il 6 marzo scorso, le Fiamme gialle avevano già contestato un'analoga violazione per la quale era stata elevata una sanzione, regolarmente pagata, per la barista e il titolare è scattata una nuova sanzione, questa volta di importo maggiore per la reiterazione. Ovvero, il pagamento di una somma che va da 500 a duemila euro e che prevede l'eventuale applicazione della sanzione accessoria della sospensione della attività da 15 giorni a 3 mesi. Quest'ultimo aspetto è in fase di valutazione. In attesa della procedura sanzionatoria, si sottolinea in una nota, «il questore valuterà un proprio intervento per tutelare la salute e l'incolumità dei minori, nonché l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, con una sospensione temporanea dell'attività finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori violazioni». Per le sanzioni amministrative pecuniarie, entro 60 giorni dalla notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo.

Francesco Campi

