Alberi abbattuti, si scatenano gli ambientalisti

VILLANOVA DEL GHEBBOCi sono anche gli ambientalisti anonimi che se la prendono con chi, secondo loro, deturpa il territorio. Una sigla nuova è apparsa sul cancello d'ingresso della casa in via Valdentro di Mirko Pezzuolo, commerciante molto noto per essere, come il padre Carlo, ora scomparso, uno dei sostenitori della Villanovese Calcio. Una scritta che ha lasciato di stucco i proprietari della casa e incuriosito i passanti: Grazie per questo scempio, Villanova ne guadagna molto, alla fine abbattete anche la casa per favore», firmato Gli...