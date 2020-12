POLITICA

ROVIGO Il Partito Democratico non intende aprire una crisi, ma chiede un cambio all'interno della Giunta per dare slancio al rinnovamento della città. Al termine di una lunga assemblea, il coordinamento comunale del principale partito della maggioranza di Palazzo Nodari ha inviato al sindaco Edoardo Gaffeo un documento riservato nel quale rinnova la fiducia nel suo operato, ma evidenzia la mancanza di fiducia verso Erika Alberghini e Mirella Zambello.

RAPPORTI TESI

Sin dall'inizio dell'attuale Amministrazione di centrosinistra, dopo due stagioni di centrodestra entrambe conclusesi anticipatamente con un commissariamento, non sono mai mancati i dissapori tra il PD e Gaffeo. Al di là della composizione della Giunta, sulla quale il PD ha sempre malcelato una certa insofferenza, durante questo primo anno e mezzo di governo cittadino non sono mancate le scintille su questioni come il consumo di suolo, il futuro del tribunale, la gestione del bilancio d inizio pandemia o l'affidamento degli incarichi nelle aziende partecipate.

RICHIESTA DI RIMPASTO

L'esito delle urne delle Regionali, dopo il voto dello scorso settembre, ha modificato anche i pesi interni al partito e ora, guidati dal neo segretario Angelo Zanellato, i Dem chiedono al primo cittadino del capoluogo un cambio di passo. Cambio, però, che non può avvenire senza un paio di sostituzioni in giunta, soprattutto dopo la presa di posizione politica al fianco di Graziano Azzalin. L'ex consigliere regionale, sconfitto nella corsa al suo terzo mandato, la scorsa settimana ha preso le difese del collega di banco Giovanni Salvaggio, rimproverato da Zanellato per avere espresso perplessità in Consiglio comunale sui conti e sulle strategie di Ecoambiente e Acquevenete, oltre a non avere ancora mantenuto la promessa fatta in passato di lasciare il consiglio dopo avere ottenuto l'incarico nel collegio dei revisori di Ascopiave, la nomina più ricca. Questo strappo interno al gruppo consiliare PD andava ricucito e sembra che questo sia accaduto proprio venerdì sera. In un'assemblea che i beninformati raccontano essere stata difficile, ma senza gli scontri roventi già visti altre volte nella sede di galleria Ballotta. Tutti si sono detti compatti al fianco del sindaco, si è discusso a lungo dei principali problemi della città e di come si possono affrontare, ma sull'argomento giunta la maggioranza dell'assemblea ha scelto di dire al sindaco che le responsabili di Servizi Sociali e Sport non sono più in grado di rappresentare il partito, dopo avere scelto di schierarsi al fianco di Azzalin e Salvaggio.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA