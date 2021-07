Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA COMMISSIONEROVIGO A giugno si è tenuta la riunione della Commissione comunale che segue la gestione degli impianti sportivi della città e delle frazioni. In quell'occasione, l'assessore allo Sport, Erika Alberghini, assieme ai consiglieri comunali preposti alla materia, si sono incontrati per discutere sui vari aspetti legati non solo ai campi di Rovigo città, ma anche a quelli della periferia. «Purtroppo ci siamo ritrovati troppo in...