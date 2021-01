SPAZIO AL DIGITALE

ROVIGO Anche all'istituto Viola-Marchesini, che a Rovigo somma 1.373 studenti comprendendo l'Itis Ferruccio Viola, l'Ipsia Giuseppe Marchesini, l'istituto tecnico-agrario Ottavio Munerati a Sant'Apollinare e l'istituto tecnico per geometri Amos Bernini, da domani la didattica in presenza ripartirà al 50% con la rotazione settimanale delle classi.

PERSONALE AUSILIARIO

Oltre alle attività di insegnamento e apprendimento sarà fondamentale, per il buon lavoro di insegnanti e allievi al ritorno alla didattica in presenza, il ruolo svolto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario: l'organico dei collaboratori scolastici, ad esempio, sarà sufficiente nella turnazione? Al Viola-Marchesini non ci saranno problemi nel normale svolgimento delle attività giornaliere: «I collaboratori - spiega la dirigente scolastica Isabella Sgarbi - hanno avuto l'iniezione di maggior personale a seguito di fondi che sono stati attribuiti alle scuole, dedicati al personale Covid». Qual è la situazione, invece, per gli aspetti relativi alle attività scolastiche oltre alla didattica, come l'alternanza scuola-lavoro, le riunioni di coordinamento, le assemblee o il ricevimento genitori? «Tutte le attività collegiali - continua la dirigente del Viola-Marchesini -, come consigli di classe, di istituto e il collegio docenti, si svolgono in Meet con i nostri account dedicati, dell'istituzione scolastica. Anche i ricevimenti genitori avvengono sempre in Meet, con prenotazione dal registro elettronico, perché naturalmente sono saltati i ricevimenti generali. Le assemblee studentesche le faremo a gruppi di classi, cioè prime e seconde, terze e quarte e quinte da sole, sempre in Meet. E per quanto riguarda i rapporti con le aziende, le conferenze vengono seguite dalla classe o da casa, sempre in via telematica».

DIDATTICA INTEGRATA

Per la didattica digitale integrata, aggiunge la preside Sgarbi, «abbiamo potenziato la rete in tutti i plessi, disponendo già della fibra qui in città. Mentre a Sant'Apollinare il collegamento è senza fibra: naturalmente i costi sono molto elevati, cosa di cui i genitori non tengono conto quando chiediamo loro di pagare 120 euro di contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa, che corrispondono a 10 euro al mese. Ricordo però che abbiamo 50 laboratori, di cui 9 solo per la chimica, 7 per l'Informatica, 9 per la meccanica e via dicendo: sono dotati di attrezzature, collegamenti, tutto materiale che costa sia come manutenzione che come aggiornamento».

