ADRIA

Rivoluzione in vista per il verde urbano. Palazzo Tassoni ha affidato all'architetto e paesaggista Gianfranco Franchi di Pistoia, l'incarico di redigere il Piano del verde urbano. A fronte di un corrispettivo di 33.300 euro circa, Franchi già vincitore di un concorso di idee di progettazione sia nel Comune di Adria che a Porto Viro, in collaborazione con gli Uffici comunali, sarà chiamato a elaborare un censimento delle alberature presenti sul territorio cittadino e a promuovere una ricognizione delle aree verdi nel comune, frazioni comprese. A lui sarà inoltre affidato il compito di redigere, oltre al Piano del verde, un Regolamento comunale del verde, comprensivo di un piano di promozione del verde stesso e un progetto per la gestione del verde pubblico.

PIANO VERDE

«Sono particolarmente contento - commenta l'assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici, Marco Terrentin - di iniziare una progettualità con un professionista esperto di paesaggio e di riqualificazione urbana. Adria ha bisogno di una rigenerazione tramite una lettura green, come già avviene nelle città italiane all'avanguardia. Lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi individuati dalla commissione europea A new European Bauhaus un progetto che coinvolge anche architetti e crea un collegamento tra scienza e tecnologia da una parte e tra il mondo dell'arte e della cultura dall'altra».

MIGLIORAMENTO URBANO

L'idea di fondo è trasformare gli spazi aperti urbani potenziando le aree verdi vista la loro funzione strategica nell'elevare la qualità della vita dei cittadini. «Miglioreremo - sottolinea Terrentin - il rapporto tra uomo e natura. Quest'ultima non sarà considerata come sfida ambientale, ma come dimensione cui adattarsi e considerare il patrimonio naturale come ricchezza da salvaguardare e come elemento strutturale del territorio. Il patrimonio arboreo rappresenta la componente che maggiormente contribuisce a mitigare le temperature, a favorire la biodiversità, a ridurre gli impatti acustici, a qualificare la città sotto il profilo estetico e, più in generale, influisce sul benessere fisico e mentale».

RAPPORTO EQUILIBRATO

«Il verde è fondamentale nelle città, dal punto di vista energetico, ecologico, sociale ed economico - gli fa eco l'assessore all'Ambiente Matteo Stoppa - dal momento che svolge una serie di funzioni che agiscono direttamente sulla qualità dell'aria, la produzione di cibo, i valori estetici, la salute, la biodiversità, il risparmio energetico, sulla regolazione del flusso delle acque e non ultimo il valore degli immobili».

MANUTENZIONE PRIORITARIA

La visione di palazzo Tassoni, che gli amministratori definiscono proiettata nel futuro, prevede azioni di sviluppo a breve, medio e lungo termine del sistema del verde, inserite in un'ampia programmazione degli interventi manutentivi. È prevista inoltre l'individuazione di aree dove sviluppare progetti di rigenerazione e riqualificazione paesaggistica con interventi mirati al miglioramento del patrimonio arboreo pubblico sia in aree pubbliche che private.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

