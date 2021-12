PORTO TOLLE

Porto Tolle lancia la Calza sospesa. L'iniziativa è promossa dagli assessorati alle Attività produttive e alle Politiche sociali in collaborazione dei volontari dell'Emporio della solidarietà di Ca' Venier e i negozi che hanno aderito a questa raccolta di doni per i bambini delle famiglie fragili del territorio. Nei negozi aderenti che vendono articoli per bambini fino al 5 gennaio oltre a fare i propri regali, si potrà comprare un dono extra che sarà raccolto per poi essere consegnato nel pomeriggio del 6 gennaio all'Emporio della solidarietà.

«L'iniziativa intende creare un circolo virtuoso nella comunità spiega l'assessore Tania Bertaggia - con l'ambizione di farla diventare appuntamento annuale, che ben si coniuga al nostro tradizionale legame con l'Epifania. Ringrazio gli esercenti che hanno già aderito e che aderiranno a questa proposta. Si può decidere di far parte di questo progetto in qualsiasi momento da oggi fino al 5 gennaio, basta chiamare la segreteria del sindaco al numero 348-4487756, per ricevere la locandina esplicativa del progetto. La consegna di quanto raccolto sarà fatta simbolicamente alle 14.30 del giorno dell'Epifania in piazza Ciceruacchio nella Casa della Befana che si trova accanto alla pista di pattinaggio, mentre i volontari dell'Emporio metteranno a disposizione i doni sulla base dei parametri adottati per l'attribuzione delle spese alimentari.

«Certe condizioni di fragilità nel nostro territorio non sono note ai più, ma sono ben conosciute dai volontari di Solidarietà Delta che gestisce l'Emporio, che operano quotidianamente per essere loro di concreto supporto conclude la vicesindaco Silvana Mantovani -. Ringrazio la signora Maria Isabella Tognon per aver da subito accolto questa proposta e tutti i cittadini che contribuiranno alla raccolta solidale».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA