Al via i dazi per le importazioni dalla Cambogia e dalla Birmania

Cala la scure dell'Ue sul riso asiatico. «Pronti i dazi nei confronti delle importazioni di riso proveniente da Cambogia e Birmania (ex Myanmar) spiega il presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan Finalmente sarà avviata da parte della Commissione Europea la procedura di approvazione del provvedimento». Iter che fa seguito all'adozione del regolamento con procedura scritta per l'entrata in vigore il giorno successivo la pubblicazione. Viene in particolare previsto un periodo di reintroduzione dei dazi solo sul riso Indica lavorato per...