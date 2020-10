(E.Bar.) Ai nastri di partenza i corsi di laurea dell'anno accademico 2020-21 per diventare professionisti nel settore della sanità. Anche quest'anno, l'Ulss 5 Polesana e gli atenei di Padova e Ferrara, entrambi con sede a Rovigo, hanno unito le forze per dare agli studenti la possibilità di compiere il proprio percorso di studi in un settore che mai come in questo momento, è essenziale. I percorsi formativi proposti per l'università degli studi di Padova con sede a Rovigo sono: laurea in Educazione professionale, Infermieristica, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. Mentre per l'università di Ferrara, con sede ad Adria, sta per partire il nuovo anno accademico del corso di Infermieristica. Nelle giornate di apertura e di accoglienza delle matricole sono previsti i saluti da parte della direzione strategica dell'azienda sanitaria polesana, dalla rappresentanza della componente universitaria del rispettivo corso, della direzione delle professioni sanitarie, dei coordinatori aziendali dei corsi di laurea e relativamente al corso di laurea in Infermieristica, anche dei tutor didattici aziendali. Tutto si svolgerà nel massimo rispetto delle misure anti-Covid in vigore. Il filo conduttore di ogni giornata di apertura è la sinergia con cui l'Ulss 5 e le università operano per offrire agli studenti percorsi formativi e strutture di qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA