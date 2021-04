Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOSTEGNI ANTI COVIDROVIGO Per fare la spesa con i buoni del Comune basterà la scheda sanitaria. La nuova tranche di contributi alimentari verranno distribuiti secondo il nuovo sistema telematico che permetterà, non solo di ottenerli in tempi ristretti, ma anche di utilizzarli con più semplicità.Lo ha annunciato ieri l'assessore ai Servizi Sociali Mirella Zambello, illustrando i vari step dei nuovi buoni spesa. Da oggi, sono disponibili...