Al posto dell'ex Hospital lunedì 28 aprono I Dardi

Apre un nuovo locale in via Badaloni. Negli spazi una volta resi celebri dall'Hosteria Hospital, locale dalla vita breve ma che ospitò ai fornelli l'allora vincitore del reality show Masterchef Stefano Callegaro, aprirà Ai Dardi. Lunedì 28 maggio aprirà ufficialmente i battenti al pubblico, rivolgendosi al pubblico delle colazioni, dei pranzi e dell'aperitivo serale. Dalle 7 alle 21 preparerà colazioni, spuntini, cicchetti, pranzi di lavoro e offrirà vini di alta qualità. Il titolare è della zona di Soave, in provincia di Verona,...