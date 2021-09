Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORIROVIGO Se l'asilo nido Bramante piange, il Buonarroti non ride. Mentre la situazione dell'asilo Bramante è stato risolta con l'assunzione, come previsto, del personale della precedente cooperativa e la contestuale riapertura venerdì, un'altra situazione sta diventando esplosiva alla vigilia dell'inizio delle scuole.L'asilo nido Buonarroti è in ristrutturazione quando avrebbe dovuto accogliere una cinquantina di nuovi inserimenti. Una...