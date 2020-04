TRA LE BANCARELLE

ADRIA Controllo della protezioni, guanti e mascherina, misurazione della febbre e ingressi contingentati ieri mattina in corso Garibaldi ad Adria al mercato del sabato. Volontari del Gruppo di Protezione Civile, con un termometro, effettuavano la misurazione della temperatura corporea ai clienti, dopo che questi avevano percorso la fila all'esterno. L'operazione durava pochi secondi. Il termometro veniva accostato alla fronte e, in qualche istante, rilevava la temperatura. Uno dei sintomi del Covid 19 è infatti la febbre.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dopo aver esibito la certificazione e averla consegnata, o compilata sul posto, davanti al personale della Polizia Locale, la gente poteva entrare nello spazio vendita, rispettando le distanze di sicurezza. Non più di due inoltre le persone per bancarella. Ulteriori controlli venivano fatti all'uscita, segnalando coloro che si accingevano a far ritorno a casa. Il tutto per fare in modo che all'interno dello spazio blindato non si superasse un determinato numero di persone.

Non è mancato comunque chi si è presentato al check point due volte: una volta per acquistare formaggi e affettati e poi fare il bis con l'ortofrutta. Una decina i clienti presenti nell'area mercato alle 9.30 controllati a vista da una ventina di persone tra Protezione Civile e Polizia Locale, oltre ai carabinieri. L'introduzione del termoscanner non è dispiaciuta ai clienti, che si sono sentiti più sicuri nel fare la spesa.

IL COMANDANTE

«Gli accessi al mercato sono stati circa trecento - spiega il comandante della Polizia Locale Pierantonio Moretto, che assieme a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione-mercato si è meritato il plauso del primo cittadino Omar Barbierato - e tutto è filato liscio». C'erano più controllanti che controllori. «Poteva sembrare, ma non era così - spiega - oltre a noi c'erano tre squadre della Protezione Civile, una operativa e le altre due che erano venute a studiare l'organizzazione, trattandosi di una novità, per mettere in pratica gli accorgimenti già nei mercati di mercoledì ad Adria e Bottrighe». «Se al mercato è filato tutto liscio - gli ha fatto eco Barbierato -, non è andato bene in alcuni supermercati». Scettico sull'operazione Lamberto Cavallari, all'opposizione in Consiglio comunale: «Il rischio è di fornire un segnale di normalizzazione in questo momento, oltre che una giustificazione a uscire».

Guido Fraccon

