IL CASO

PORTO VIRO Senza indossare la mascherina ha provato a entrare nell'area del mercato settimanale a Contarina e nonostante i ripetuti inviti da parte del personale addetto al controllo dei varchi d'ingresso, si è categoricamente rifiutata di farlo. Per questo mercoledì la Polizia Locale ha sanzionato una donna proveniente da fuori città con un'ammenda di 400 euro e l'ha fatta allontanare dall'area.

IL RACCONTO

«La signora ha citato con convinzione una serie di leggi che a suo dire rendono incostituzionale il Dpcm - racconta il comandante della Polizia locale, Mario Mantovan - ma ciò non toglie che le norme in vigore vadano rispettate da tutti. È legittimo avere un'idea diversa, ma ci deve essere anche il rispetto per le altre persone. Da parte nostra, come Polizia locale, su leggi e norme non possiamo transigere e visto che la signora non ha accolto i nostri inviti a indossare la mascherina, dopo averla identificata, l'abbiamo dovuta sanzionare e poi far allontanare. Al di là dello scambio vivace di opinioni, tutto si è svolto in un clima di correttezza reciproca, tanto che la signora non ha eccepito alla sanzione, anzi ci ha ringraziati perché in questa maniera avrà l'opportunità di far valere le sue asserite ragioni presentando ricorso».

IL PRECEDENTE

In città è stato il secondo caso di sanzione elevate a cittadini per il mancato utilizzo della mascherina. Il caso precedente era avvenuto in un supermercato, dove l'intervento della Polizia locale si era reso necessario dopo che un'altra donna aveva rigettato gli inviti dei commessi e del direttore a rispettare le disposizioni che ormai da tempo valgono per tutti. Tornando al mercato settimanale del mercoledì di Contarina, anche dopo le ultime disposizioni della giunta regionale si è potuto svolgere regolarmente grazie alla perimetrazione dell'area disposta dalla Polizia locale e la collaborazione della Protezione civile per presidiare e separare i varchi d'ingresso e d'uscita. Grande è anche lo sforzo compiuto dai commercianti per adeguarsi alle norme e permettere così al mercato di rimanere vivo. Le circa 120 bancarelle attirano ogni settimana gente anche dai comuni limitrofi e solo il buon senso e il rispetto delle regole sta impedendo che il mercato venga sospeso come avvenuto nella primavera scorsa.

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA