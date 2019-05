Al laboratorio dei notai s'impara a comprare casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOTAR.LABROVIGO I consigli degli esperti per evitare che l'acquisto della casa dei sogni si trasformi in un incubo. Venerdì, nell'abbazia della Vangadizza di Badia, i notai del distretto notarile di Rovigo hanno presentato Comprar casa senza rischi, secondo evento del calendario Notar.Lab 2019, a ingresso libero e gratuito. L'incontro ha visto la partecipazione di undici notai del distretto, impegnati in una conferenza a staffetta, articolata in una quarantina di domande divise in nove argomenti e trattati dai notai Castellani, Formicola,...