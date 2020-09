AL DON BOSCO

CONGRESSO

DELLE ACLI

Oggi alle 9,30 al Teatro Don Bosco si tiene il 26° Congresso Provinciale delle Acli per il rinnovo del Consiglio provinciale che eleggerà il nuovo presidente. Attualmente le Acli di Rovigo hanno al loro attivo 17 circoli dislocati su tutta la provincia di Rovigo, per un totale di circa 3mila Tesserati. Acli 2020 più Eguali. Viviamo il presente costruiamo il futuro è il tema scelto per il Congresso.

GUARDIA DI FINANZA

FESTA DEL PATRONO

SAN MATTEO

Giovedì in Rotonda i militari della Guardia di Finanza di Rovigo hanno celebrato la solennità liturgica di San Matteo, proclamato patrono della Guardia di Finanza nel 1934. La Santa messa è stata officiata dal vescovo Pierantonio Pavanello alla presenza dei militari in servizio ed in congedo, del prefetto Maddalena De Luca e di tutte le più alte autorità civili e militari della città, tra i quali il questore Raffaele Cavallo, il comandante provinciale dei carabinieri Antonio Rizzi, il comandante dei Vigili del Fuoco Giorgio Basile, il sostituto procuratore della Repubblica Sabrina Duò, il presidente della Provincia Ivan Dall'ara e il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo. La funzione si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere, al termine della quale il comandante provinciale, Dario Guarino, ha donato a l vescovo, in segno di gratitudine, una statuetta raffigurante un Maresciallo della Guardia di Finanza di mare in uniforme storica del 1859.

© RIPRODUZIONE RISERVATA