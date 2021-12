LA NOVITÀ

ROVIGO Un nuovo indirizzo professionale nonché una nuova opportunità per gli studenti rodigini e polesani. Nell'anno scolastico 2022-2023 prenderà il via il nuovo indirizzo Servizi commerciali all'Iis De Amicis di Rovigo, come stabilito dalla Regione con la pubblicazione sul Bur avvenuta nei giorni scorsi, che completa l'iter e ufficializza, da settembre 2022, l'ampliamento dell'offerta formativa nell'istituto superiore della città. Al nuovo indirizzo scolastico, gli studenti di terza media potranno iscriversi già in occasione delle prossime adesioni online che si apriranno il prossimo 4 gennaio sulla piattaforma del ministero.

LA SODDISFAZIONE

«Dall'anno scolastico 2022-2023 - commenta Osvaldo Pasello, dirigente scolastico del De Amicis - il nostro istituto sarà il solo della provincia e del territorio limitrofo ad avere tutti, ma proprio tutti, i corsi di impronta economico-commerciale, sia nel ramo tecnico che nel ramo professionale. Ciò consentirà ai ragazzi di avere, dopo la scuola media, ancora uno o due anni per orientarsi e riorientarsi all'interno del primo biennio delle superiori, con la possibilità, finalmente concreta, di maturare più consapevolmente la scelta finale verso gli sbocchi del triennio: sbocchi che nel triennio, cioè dai 16 ai 19 anni, potranno essere più laboratoriali e pratici, nel professionale per i Servizi commerciali, o più tecnici verso le lingue e le relazioni internazionali, verso l'Informatica e i sistemi informativi o, ancora, verso la parte più amministrativa di finanza e marketing. Con la nuova offerta formativa si completa il cerchio dell'istituto, si riducono notevolmente i rischi di dispersione e abbandono che resta un problema rilevante nel territorio polesano, si allungano, verso i 16 anni, i tempi della scelta finale del corso di studi».

LE OPPORTUNITÀ

Per il dirigente Pasello, «il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Servizi commerciali avrà competenze professionali, quindi pratiche e applicative, che gli consentono di operare nella stragrande parte delle aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle vendite, compresa la promozione dell'immagine».

Allo stesso tempo, gli altri indirizzi dell'istituto sono mantenuti anche per il prossimo anno scolastico. «Confermato in pieno l'indirizzo tecnico-tecnologico per Grafica e comunicazione - continua il dirigente - anche in questo caso siamo l'unico istituto della provincia a poterlo offrire. E confermato il consolidato e molto apprezzato indirizzo professionale per i Servizi della sanità e l'assistenza sociale, così importante in un territorio come il nostro, in grado di preparare professionisti d'aiuto per tutte le età».

E. Bar.

