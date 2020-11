LE VISITE DEI FAMIGLIARI

ADRIA Riprendono le visite dei famigliari agli ospiti del Centro Servizi Anziani di Adria. I dettagli delle modalità di accesso saranno comunicati attraverso il sito e la pagina social della casa di riposo di riviera Sant'Andrea. L'accesso verrà regolamentato attraverso prenotazione e concordato tra familiari e personale della struttura.

FORMULA ACQUARIO

«Dopo un confronto tecnico interno rispetto alle ultime indicazioni di Ulss e Regione, sulle nuove disposizioni anti-Covid - spiega il presidente Simone Mori -, se non ci saranno indicazioni diverse a livello nazionale o regionale da quelle in essere, ripartiremo con le visite in formula acquario all'auditorium Pertini». In pratica, parenti ed ospite si parleranno e potranno vedersi attraverso una delle vetrate presenti nel corridoio che porta all'auditorium. I familiari non entreranno fisicamente in struttura, ma si sfrutterà l'accesso da vicolo Corridoni, entrata indipendente rispetto ai nuclei e alla porta centrale della struttura che si affaccia sulla riviera, fronte Canalbianco. La soluzione prospettata, già adottata nella prima fase di emergenza, non obbligherebbe i famigliari a sottoporsi al tampone prima di incontrare i propri cari. Una situazione che secondo i dati del Csa avrebbe comportato oltre 800 tamponi mensili per i soli familiari.

SENZA TAMPONI

«Sarebbe stato - precisa Mori - ingestibile sostenere questo protocollo con il personale attualmente impiegato nella struttura di Adria. Lo stesso vale anche per le altre strutture della provincia. Grazie alla non necessità dei tamponi e con la modalità acquario siamo invece in grado di riprendere quanto fatto per mesi. Ricordo che i famigliari visitatori in circa 5 mesi sono stati tremila. È chiaro che non ci saranno accessi ai nuclei, se non per il fine vita o su indicazioni precise del medico curante dell'ospite interessato. Sarà cura del servizio educativo fissare gli appuntamenti con le medesime modalità precedenti alla sospensione. Questo consiglio di amministrazione non ha mai dimenticato l'importanza delle visite, ma fornire o fare false promesse non fa parte del nostro bagaglio culturale. Nella massima trasparenza collaborativa portiamo avanti questo ente con tutti, anche non badando ad alcune polemiche sterili dell'ultimo periodo».

Gli ospiti del centro di riviera Sant'Andrea sono circa 180 circa, gli autosufficienti sono 39. I dipendenti sono 110. Ci sono state polemiche di recente per il regolamento per la costituzione del Comitato del Csa. «Il documento è in fase di stesura - assicura Mori - L'organismo rappresentativo degli ospiti e loro famigliari, una volta eletto, collaborerà per migliorare la qualità dei servizi. Servirà comunque la ratifica del consiglio di amministrazione per farlo diventare operativo. Si procederà poi alla raccolta delle candidature e alla successiva elezione dei componenti del comitato che rimarranno in carica per i prossimi tre anni, composto da sette persone che rappresenteranno i familiari e gli ospiti dei sette nuclei del nostro centro».

Guido Fraccon

