AIUTI ALLE IMPRESE

ROVIGO Entro la settimana prossima, il Comune provvederà a versare sui conti correnti delle aziende beneficiarie i soldi relativi alla seconda tranche di aiuti legati all'emergenza Covid. Ad annunciarlo, l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello.

«Le aziende con sede a Rovigo, avranno due bonifici in momenti diversi: uno da 500 euro e l'altro con importo di 1600 euro», sottolinea l'assessore comunale. Sono, in tutto, 844.300 euro le risorse erogate dal Comune, fino a ora, per il settore in forte crisi che ha visto in città centinaia di attività tenere la serranda abbassata per diverse settimane, in ottemperanza ai diversi decreti che si sono succeduti.

SETTORI IN CRISI

Una grave crisi economica che ha colpito in provincia di Rovigo migliaia di attività commerciali, artigianali e produttive. L'unico settore che, negli ultimi mesi, ha visto infatti una crescita è stato quello alimentare. In tutto, 1200 le aziende individuate dal Comune a cui saranno diretti gli aiuti.

Entro febbraio, l'Amministrazione ha, inoltre, annunciato una terza tranche di aiuti, questa volta però la cifra sarà inferiore, ossia meno di 300 mila euro. «Inizieremo a distribuire la terza parte delle risorse destinate alle aziende in crisi a causa dell'emergenza Covid a partire da metà febbraio - annuncia l'assessore Bernardinello - .Gli uffici stanno studiando come distribuirli. L'idea, per il momento, è quella di adottare la formula dei buoni shopping. Un modo anche per dare uno slancio al commercio».

«Il tutto però spiega il numero uno del Commercio dipenderà dall'andamento epidemiologico, in caso infatti di chiusure sarà sicuramente più efficace riproporre la formula del bonifico». A ricevere gli aiuti stanziati dal Comune per le attività produttive in crisi, anche le palestre e le agenzie di viaggio, due settori che più di altri soffrono le chiusure dovute al Covid. il nuovo Dpcm lascia, infatti le palestre chiuse fino al 5 marzo. Nei giorni scorsi, Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che sta lavorando con il Comitato tecnico scientifico (Cts) sul Covid-19, per una riapertura graduale, a partire dalle lezioni individuali nelle palestre e nelle piscine. Mentre bar e ristoranti, in questo periodo, hanno potuto aprire per l'asporto, le palestre sono state costrette allo stop totale da ottobre scorso, ossia da quando il Governo di allora ha disposto chiusura di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che la chiusura dei campi di calcetto.

PROROGA PLATEATICI

Per dare una mano agli esercenti della città, il Comune sta inoltre pensando alla proroga della concessione del plateatico supplementare gratuito, la cui scadenza è fissata al 31 marzo. Misura che, la scorsa estate, era contenuto nel decreto Cura Italia e che permetteva dunque ai Comuni di concedere a esercenti e commercianti porzioni di suolo pubblico a titolo gratuito, senza gravare sui bilanci comunali. Se il Governo non provvederà a una proroga del provvedimento sui plateatici, spetterà dunque all'Amministrazione trovare soluzioni alternative per concedere il beneficio del plateatico supplementare a bar e ristoranti, se non gratuitamente, con l'applicazione di tariffe di occupazione del suolo pubblico ridotte rispetto agli attuali parametri in essere.

Roberta Merlin

