Tempo di bilanci e di programmazione per l'Ail. «Abbiamo da poco chiuso - spiega la presidente Laura Cassetta - la manifestazione Stelle di Natale. Sono state grandi le soddisfazioni per i risultati ottenuti. Nonostante le difficoltà del periodo e incuranti delle avverse condizioni meteo, i nostri volontari hanno distribuito circa 2.500 Stelle di Natale e raccolto fondi per circa 20mila euro, al netto delle spese. I polesani ritirando la Stella di Natale e donando un contributo, hanno dimostrato grande sensibilità alle nostre iniziative per combattere e sconfiggere le malattie onco-ematologiche».

I volontari Ail quest'anno hanno attuato forme alternative di distribuzione delle Stelle, attivando altri canali oltre alla classica presenza nelle piazze. «Così si è riusciti comunque a raggiungere ed a coinvolgere tanti dei nostri sostenitori. La nostra presenza nelle piazze sarà ancora limitata e vincolata dalle regole anti Covid anche nelle prossima manifestazione delle Uova di Pasqua che ci vedrà in azione nelle giornate del 19 - 20 - 21 marzo».

UOVA DI PASQUA

Ail proprio in questi giorni si sta approvvigionando delle uova. «Ogni uovo sarà offerto a tutti coloro che sottoscriveranno una donazione di 12 euro e le uova saranno confezionate con i classici incarti nelle 4 colorazioni che permettono di distinguere il tipo di cioccolato utilizzato». Gli involucri e gli incarti delle uova di cioccolato inoltre saranno realizzati con materiali ecologici. «I volontari e collaboratori rappresentano il fulcro e il nostro braccio operativo. Sono sempre presenti alle iniziative e manifestazioni organizzate. Ci permettono grandi risultati nella raccolta fondi».

