Ai diciottenni data la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

COSTA DI ROVIGOOriginale appuntamento, in programma oggi alle 18 nella biblioteca comunale di Costa di Rovigo, con la consegna di una copia della Dichiarazione universale dei diritti umani, ai diciottenni, in occasione di una cerimonia pubblica ufficiale. «É un momento importante, nel quale tutta la comunità desidera fare gli auguri per il compimento della maggiore età - spiegano l'assessore alle politiche giovanili Francesco De Luca e il sindaco Antonio Bombonato -. Compiere 18 anni vuole dire divenire artefici di scelte importanti per la...