Ahmed mvp: dalle gambe amputate a star azzurra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(N. Ast.) È Ahmed Raourahi l'mvp (most valuable player) del Crédit Agricole FriulAdria test match tra Dogi e Tolone. Il premio come miglior giocatore della partita è andato a un atleta che è protagonista in Italia anche nel basket paralimpico: una settimana fa ha vinto lo scudetto con la UnipolSai Briantea84, che oggi a Seveso festeggerà il secondo tricolore consecutivo.La stella di Ahmed brilla anche nella nazionale italiana di rugby paralimpico, alla quale i Dogi forniscono la maggior parte dell'organico. E ancora, Raourahi è...