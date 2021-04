Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ENERGIE ALTERNATIVEROVIGO La Rete dei comitati del Polesine invita sindacati e associazioni a far quadrato contro il fotovoltaico su terreni agricoli senza regole né garanzie per il territorio. I gruppi di attivisti della provincia hanno infatti inviato un appello alle organizzazioni sindacali e a una ventina di associazioni, da quelle di categoria del mondo agricolo e delle attività produttive a quelle ambientaliste, per raccogliere...