AGRICOLTURA

ROVIGO Sono cinque gli agricoltori polesani candidati alla finale regionale dell'Oscar Green che si terrà oggi a Piazzola sul Brenta, nella splendida cornice di Villa Contarini.

SFIDA REGIONALE

A questa quattordicesima edizione a confrontarsi con i colleghi veneti alla fase regionale sono: Elisa Moretto di Porto Tolle, Giulia Badelli di Calto, Nicola Oselladore di Rosolina, Cristian Rigolin di Fiesso Umbertiano e Silvia Bertazzo di Adria.

INNOVAZIONE IN CAMPAGNA

Il concorso di Coldiretti ha come obiettivo quello di raccontare un'agricoltura che coniuga tradizione e innovazione attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, la promozione e la valorizzazione dei prodotti made in Italy nonché la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l'incontro tra impresa e cittadini, che promuove un modello di sviluppo sostenibile, in grado di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera.

LE CANDIDATURE

«Le cinque candidature che presenteremo dichiara Federica Vidali, responsabile del movimento giovanile di Coldiretti Rovigo - confermano ancora una volta come l'agricoltura sia un settore trainante della nostra economia, in cui i giovani che hanno deciso di investire il proprio futuro e talento possono trovare importanti opportunità».

CREATIVITÀ E PASSIONE

Ecco che tutto il Polesine è rappresentato nelle sue peculiarità, nelle tre donne e due uomini che scenderanno in campo.

Due le candidati nella sezione creatività: Moretto con la sua Birra dipinta e Bertazzo con la Fattoria didattica online. Nel primo caso l'imprenditrice ha iniziato a decorare le bottiglie di birra che produce, così da personalizzare il prodotto.

FATTORIE DIDATTICHE

La seconda ha fatto di necessità virtù nel periodo dell'emergenza Covid-19: ha fissato due appuntamenti settimanali su Facebook con laboratori e percorsi tematici sul sito aziendale. Per la sezione sostenibilità è in lizza Oselladore con Una gallina per amica: l'agricoltore ha recuperato una razza di galline ornamentali autoctone, incentivando la nascita di pollai moderni in cui le galline non siano viste solo come cibo, ma come animali da compagnia.

GALLINE DA COMPAGNIA

Per la sezione innovazione in corsa troviamo La fattoria che si nutre di canapa di Rigolin, che ha rivoluzionato la dieta degli animali, avicoli e suini, del suo allevamento con l'introduzione di una ricetta per il mangime che miscela tipi di cereali con la granella di canapa. L'azienda proprio per questo partecipa a una misura del Programma di sviluppo rurale che coinvolge il Crea Rovigo e l'Università di Padova. Infine, nella sezione Noi per il sociale c'è il progetto Dillo con un fiore di Baldelli che nella società agricola Ecoflora promuove attività di inserimento socio-lavorativo ospitando tirocini riabilitanti dedicati a soggetti svantaggiati o in difficoltà. Anche questo progetto è finanziato dal Psr Veneto con un modello di cooperazione inserito nei piani di zona dell'Ulss.

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

