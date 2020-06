AGRICOLTURA

ROVIGO Nella ripartenza dopo i mesi di blocco covid anche le fattorie didattiche e sociali arrivano in aiuto delle famiglie, come sta facendo a Grignano Sapori di Capolavia, l'azienda agricola biologica avviata nel 2015 da Andrea Marchetto e Anna Menon: a fine gennaio era diventata la prima in Veneto a essere riconosciuta come fattoria sociale per l'attività di nido di famiglia.

«Ritrovare i bambini dopo oltre due mesi di lockdown è stata una gioia immensa», raccontano i coniugi titolari dell'azienda agricola biologica: Andrea e Anna, fra le attività connesse all'impresa, nell'ottobre 2019 avevano avviato il nido in famiglia - uno degli 8 attivi in Polesine, su 231 complessivi in Veneto -, che accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni e offre un servizio educativo qualificato professionalmente.

«La nostra è una fattoria sociale, iscritta nell'apposito elenco regionale, e qualche mese fa abbiamo realizzato l'idea - spiega Anna Menon - di attivare un nido in famiglia in questo particolarissimo contesto». A fine febbraio, però, è arrivata lo stop forzato: «Abbiamo continuato a farci sentire con le famiglie e i bambini con foto e video - racconta -. È stato un modo per dare continuità al filo rosso che ci unisce». Poi l'8 giugno il nido in famiglia della fattoria sociale Sapori di Capolavia ha riaperto. È stato uno dei primi in Veneto. «Abbiamo rivisto i piccoli tranquilli e sereni. Si ricordavano tutto: non abbiamo modificato gli orari proprio per non far fare loro confusione». Così tra le attività hanno ripreso con gioia a raccogliere le uova nel pollaio e le verdure dall'orto, per mangiarle poi a pranzo: «Qui i bambini si sporcano nel vero senso della parola, e si mettono in gioco. I genitori lo sanno e i loro riscontri sono molto positivi. Sono i bambini stessi a suggerirci cosa fare durante la giornata: ad esempio, se uno di loro si mostra interessato al volo di una coccinella, lo assecondiamo. Siamo come una grande famiglia», e intanto continuano ad arrivare richieste dalle famiglie per iscrivere i figli, ma i posti sono limitati a 5 per le restrizioni anti Covid-19.

«Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche - commenta il presidente di Cia Rovigo Giordano Aglio - stanno facendo un enorme sforzo per attenersi alle rigorose regole per l'apertura delle settimane verdi, i campi estivi per bambini e ragazzi. Queste realtà svolgono una funzione sociale essenziale a beneficio dei minori. Ci sentiamo responsabili nei loro confronti, e nel contempo siamo certi di poter offrire un servizio di altissima qualità alle famiglie. I più piccoli - conclude il presidente Aggio - sono tra quanti hanno più sofferto durante la quarantena. Ora, negli spazi aperti e sicuri delle fattorie didattiche e sociali possono recuperare il tempo perduto, con le opportunità di giocare e provare i laboratori manuali».

Nicola Astolfi

