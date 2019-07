CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO La globalizzazione dei mercati e i cambiamenti climatici stanno favorendo la diffusione delle cimici asiatiche, che nel 2019 sono attive come mai si era visto, e così sono diventate un flagello per le produzioni agricole. Il problema «non tocca solo la frutta, ma anche i seminativi, tutte eccellenze del nostro territorio», ha detto il direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi al convegno che l'associazione polesana ha organizzato per gli associati con l'obiettivo di mettere a confronto esperienze e aggiornamenti...