AGRICOLTURAROVIGO La coltivazione della barbabietola bio sempre più diffusa in Veneto e, soprattutto, in Polesine. Secondo i dati elaborati da Coldiretti, nel 2021, la superficie vocata alla coltivazione di bietola secondo l'indirizzo biologico è di 688 ettari, 252 in più rispetto all'anno scorso. Di questi ben 298 sono in provincia di Rovigo con un aumento del 64,6% della superficie dedicata. Quasi un raddoppio, quindi, a cui...