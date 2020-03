AGRICOLTURA

ROVIGO I prodotti di undici aziende agricole di Campagna amica Rovigo arrivano direttamente a casa grazie al servizio a domicilio attivato per andare incontro alle necessità dei consumatori in queste settimane di emergenza sanitaria. In un momento in cui Io resto a casa è un obbligo cui aderire nel modo più radicale possibile per contenere l'epidemia causata dal nuovo coronavirus, tanti produttori stanno cercando di rendersi utili e mettere a disposizione la possibilità di ricevere la spesa a domicilio, con modalità assolutamente rispettose delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa in vigore, per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei consumatori. Basta una telefonata o un'email per ricevere la spesa dalle aziende, che potranno mettere a disposizione modalità di pagamento della merce pensate per evitare al massimo il contatto col cliente. I produttori offrono prodotti a chilometri zero, ovvero rigorosamente locali e di stagione.

I PRODUTTORI

Ecco l'elenco delle aziende a cui fare riferimento coi rispettivi recapiti. Pagliarini avicola di Canaro propone carne avicola e uova (349/6889809, azienda@pagliariniavicola.it), mentre Al botteghino di Lidia Bagatella di Ariano vende ortofrutta (3482320105, lidiabagatella@gmail.com) e Succi Giovanni di Occhiobello propone vino (3406649608 succigiovanni@gmail.com). Chi cerca salami, cotechini, salsicce e uova può trovarli chiamando due aziende agricole di Ceregnano, ovvero Boccato Diego (3489109673, salumi.boccato@gmail.com) e Corte Samoro (3408107361, cortesamoro@gmail.com), mentre per gli ortaggi ci si può rivolgere a Zullato Paola di Rovigo (3351624394), e Hortus Novus di Lusia (348/2894564, capato.emanuele79@gmail.com). La Bocalina di Silvia Bertazzo di Adria può portare a casa pane, brioche, biscotti, farine e miele (3497308260, aziendalabocalina@gmail.com), Giacomin Franco di Galzignano (Padova) fornisce vino, miele e confetture (333/8487191, lacengolina.giacomin@libero.it), i Fratelli Billo di Copparo (Ferrara) propongono carne bovina, suina, avicola e uova (3427613700, billoa15@gmail.com) e l'azienda Marangon Valentino con sede a Porto Viro, infine, può recapitare a domicilio riso del Delta del Po, biscotti e farina di riso (3482520045, info@risomarangon.com).

Ilaria Bellucco

