ROVIGO Da lunedì 22 febbraio gli uffici di Cia Rovigo si spostano in via della Costituzione 4 Z. Un cambiamento che vuol essere anzitutto un rilancio dei servizi a favore delle imprese agricole e degli utenti. Sono 4.864 le imprese registrate in Polesine, il 7,8% del numero totale in Veneto secondo i dati di Veneto Agricoltura.

Dall'inizio della pandemia, Cia Rovigo si sta peraltro dimostrando sempre più un punto di riferimento per le aziende agricole. Qui, fra le altre attività, le imprese del settore possono rivolgersi per sbrigare le pratiche al fine di ottenere i contributi previsti dalla legge come il Programma di sviluppo rurale e i bonus messi in campo dal Governo per far fronte alla crisi economica derivante dal covid.

«Abbiamo stretto un proficuo rapporto di collaborazione con Cia Padova sottolinea Cia Rovigo istituendo un'unica società di servizi. Tale iniziativa permette una maggiore solidità e garanzia, naturalmente a favore delle aziende agricole e delle famiglie. Siamo pronti a venire incontro a tutte le istanze di tipo fiscale. La nostra mission è, appunto, stare dalla parte di chi fa impresa scommettendo nel comparto agricolo. Nell'attuale contesto storico, inoltre, rappresentiamo un vero e proprio baluardo. Il trasferimento degli uffici - conclude l'associazione agricola - diventa l'occasione per promuovere le nostre attività in spazi più ampi e adeguati».

I nuovi uffici di Cia Rovigo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì pure dalle 15 alle 18. Per informazioni, 0425 21442, ciarovigo@cia.it. Per le norme anti Covid, si riceve solamente su appuntamento.

