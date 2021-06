Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAPIÙ RISORSECON IL GAL(G.Dia.) Il direttore del Gal (Gruppo di azione locale) Polesine Delta del Po, Stefano Fracasso, rende noto che il Consiglio di amministrazione ha incrementato di 306 mila euro l'importo a bando per il tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. L'importo del contributo pubblico ora è così diventato di 606 mila 606,87: in questo modo...