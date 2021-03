IMPRESE AGRICOLE

ROVIGO Il Polesine ha perso nel 2020 ben 47 imprese agricole femminili, falciate via nell'anno del Covid-19 da un insieme di difficoltà più accentuate rispetto al lato maschile del settore. Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, i dati elaborati da Donne in campo - Cia Rovigo che attinge ai numeri registrati da Unioncamere Veneto mostrano un quadro dell'agricoltura al femminile in provincia con più di qualche ombra.

LE STATISTICHE

Nel 2019 erano registrate alla Camera di Commercio di Rovigo 1.028 imprese femminili, che costituivano quasi il 21 per cento delle 4.906 imprese agricole totali presenti. Il 2020 ha segnato una decrescita significativa, perché le aziende del settore gestite da donne sono diventate 981 su un totale di 4.772 imprese del primario. Da notare, inoltre, che nel 2019 le aziende agricole gestite da donne under 40 erano 46 e nel 2020, dopo lo scoppio della pandemia, tre di esse mancano all'appello.

LA CATEGORIA

Gloria Donà, della direzione provinciale Cia Rovigo, sottolinea l'andamento preoccupante e la necessità di continuare a scommettere sull'imprenditoria femminile nonostante le difficoltà del momento. «Nell'immaginario collettivo la filiera agroalimentare è ancora appannaggio dell'uomo, mentre la donna viene considerata quasi come una figura di secondo piano osserva - Un freno è certamente rappresentato dalla troppa burocrazia e dalle spese fisse che si mangiano circa metà del reddito, oltre ad altre criticità quali l'ormai cronica difficoltà di accesso al credito, molto più accentuata rispetto ai colleghi maschi, e la mancanza di finanziamenti ad hoc a favore delle imprese rosa, al netto dei contributi previsti dalla Pac».

RISTORAZIONE

Come se non bastasse, l'emergenza sanitaria ha dato un'ulteriore mazzata. «Chi lavora con l'Horeca, il macrosettore della ristorazione e degli alberghi, ha subito un calo delle vendite di almeno il 50 per cento. Ci auguriamo di risollevarci, almeno in parte, con l'arrivo della buona stagione». Nonostante tutte queste difficoltà da affrontare, le donne elaborano e propongono una loro visione dell'agricoltura. «Sono innovatrici instancabili, capaci di coniugare crescita produttiva alla tutela di biodiversità e tradizione sottolinea Donà - La multifunzionalità si conferma alleata di un'imprenditorialità al femminile che crede nel valore culturale e sociale del cibo e nella tutela del suolo e del paesaggio».

LA RIPARTENZA

Un concetto che viene ripreso dal presidente di Cia Rovigo Giordano Aglio, secondo il quale la reale ripartenza, declinata attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza che porterà in dote circa 200 miliardi a livello nazionale, dipenderà dalla capacità del mondo agricolo di interpretare il cambiamento. «Il percorso dello sviluppo sostenibile dovrà riconoscere appieno la centralità dell'agricoltura e della donna in agricoltura chiarisce - Si tratta di valori che contribuiscono anche alla tenuta socioeconomica e ambientale dei vari territori. I progetti sviluppati nell'ambito del Next Generation Eu, inoltre, dovranno avere un'anima agricola in un'ottica di inclusività, col fine di costruire sistemi imprenditoriali territoriali: le attività produttive e le forze sociali possono fare rete e squadra per resistere al meglio alle turbolenze».

PARI OPPORTUNITÀ

Per quanto riguarda le parti opportunità, infine, Cia Rovigo ha siglato uno specifico protocollo con la Provincia di Rovigo e le organizzazioni sindacali. «Ci impegniamo a porre in essere ogni azione utile e necessaria per garantire una sempre più ampia applicazione della normativa antidiscriminatoria nel mondo del lavoro», conclude Aglio.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA