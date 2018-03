Agricoltori a Bruxelles per un filo diretto con l'Unione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SETTORE PRIMARIOROVIGO Una voce che non è rimasta inascoltata, quella degli agricoltori polesani in trasferta la settimana scorsa a Bruxelles. Esprime soddisfazione il presidente di Confagricoltura Rovigo, Stefano Casalini, dopo l'incontro nella capitale del Belgio con esponenti delle istituzioni europee.INCONTRI DI RILIEVO«Abbiamo capito come tutti a Bruxelles siano molto attenti ad ascoltare le voci dirette dei produttori agricoli - ha spiegato Casalini -, un'attenzione forte, quasi indispensabile, che ci rende consapevoli di quanto sia...