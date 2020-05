Mariano Aglio a tu per tu con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il titolare di uno dei più importanti negozi di acconciatura di Rovigo e portavoce di Cna Benessere e Sanità ieri mattina si è rivolto al premier per porgli alcune domande mirate a far capire quanto sia profonda la crisi del suo settore. Si è trattato di un aperitivo telematico, ci tiene a precisare simpaticamente Aglio, durante il quale ha interloquito con Conte via telecamera. Insieme ai suoi sette dipendenti, fuori dal suo negozio in via Benvenuto Tisi, nel quartiere Commenda, hanno sorseggiato un aperitivo e domandato come hanno intenzione di risolvere la situazione che si ripercuote su tutto il Paese: «Volevo sottolineare come - ha spiegato Aglio - a causa del Covid-19 dovremo organizzarci con dei turni di lavoro ma per legge dovrà esserci sempre un preposto del titolare quando questo non potrà essere fisicamente presente in salone: quindi dovrò assumere delle persone e licenziarne altre». Aglio, però, spiega che il percorso di lavoro è davvero tortuoso nel suo settore e, alla fine dei conti, una persona è persino costretta a rimanere senza uno stipendio e a spendere 3 o 4 mila euro per ottenere il diploma specifico per svolgere l'attività. «Sono un pensionato con 48 anni di lavoro alle spalle, ma che ha la partita Iva da almeno 30 anni , come possono escludermi dal bonus solo perché ho acquisito questo diritto dopo anni di contributi versati?».

A.Luc.

