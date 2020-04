IL BOLLETTINO

ROVIGO Un'altra vita che si interrompe con il Covid come causa o, comunque, concausa, e altri due nuovi riscontri di positività. Sia la morte che i contagi sono avvenuti nell'ambito delle strutture residenziali perché i due tamponi risultati positivi sono stati eseguiti nel corso del nuovo giro di screening agli Istituti Polesani di Ficarolo, dove il totale dei disabili psichici contagiati arriva quindi a 65, ai quali si aggiungono anche i 18 operatori positivi. I due nuovi riscontri di positività riguardano un 51enne ed un 59enne.

NUOVA VITTIMA

Il decesso è invece quello di Maria Beltrame, 93 anni, di Rovigo, che era ospite del Centro servizi per anziani Piccola casa di Padre Leopoldo. L'anziana, spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, era stata trovata positiva il mese scorso, ma le sue condizioni non avevano reso necessario il ricovero in ospedale. È rimasta in isolamento nella casa di riposo, dove si è spenta alle prime ore di ieri.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

I pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva in tutto il Polesine sono al momento 554. I ricoverati, invece, sono 37, tutti al San Luca, quattro dei quali in Terapia intensiva. A fronte dei 429 casi di positività riscontrati in provincia di Rovigo dall'inizio dell'epidemia, il numero più confortante è quello dei guariti, perché viene aggiornato ancora con ben 11 nuovi casi accertati e il totale che arriva a 131. Ovvero oltre un quarto dei polesani che in questi mesi sono risultati contagiati si è poi negativizzato. Anche se questo, come testimoniano i ben due casi che si sono già verificati in Polesine, non è da escludere una ripositivizzazione.

I TAMPONI

Intanto continua l'opera di esecuzione dei tamponi con il totale che ieri è arrivato a 12.373 a fronte di 9.203 persone sottoposte al test, una discrepanza dovuta al fatto che in molti casi devono essere eseguiti più tamponi allo stesso soggetto. Come, appunto, per accertare l'avvenuta guarigione, per la quale serve un doppio tampone negativo eseguito a distanza di almeno 24 ore. O come alle persone che rientrano nei test di screening. Fra i quali, in primis, il personale ospedaliero, per i quali è in corso un nuovo giro di tamponi: «Per quanto riguarda i dipendenti dell'azienda Ulss 5 sottolinea Compostella - sono 3.721 i tamponi sino ad ora eseguiti e i casi di positività attuali sono 21. Stiamo eseguendo il tampone anche al personale della ditta che ha in appalto la pulizia delle sedi aziendali e degli ospedali e sino ad ora è risultata una sola positività su 40 operatori testati».

I DIPENDENTI ULSS

I riscontri di positività fra i dipendenti dell'Ulss sono stati 40, ma quasi la metà sono già risultati guariti. Per quanto riguarda le categorie ad alto rischio in ambito sanitario, fra farmacisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e guardie mediche, i riscontri sono stati solo tre, due medici di famiglia positivi, uno dei quali già guarito, e una guardia medica. Resta poi tutto il fronte della residenzialità extraospedaliera. Con il quadro complessivo che, nonostante i due nuovi contagi accertati nell'ambito della nuova campagna di test, non muta in maniera sostanziale rimanendo sempre solo quattro le strutture dove si sono registrati contagi fino ad oggi. «Il riscontro di altre due positività nell'area dei disabili psichici degli Istituti Polesani - sottolinea tuttavia il direttore generale dell'azienda sanitaria polesana - dimostra quanto sia necessario porre la massima attenzione ai contenitori chiusi, come case di riposo e ospedali, attraverso percorsi, precauzioni e azioni di screening ripetuti messi in campo queste settimane. Intanto è in partenza il percorso per la riapertura delle attività sanitarie negli ospedali e nelle sedi territoriali dell'Ulss 5, secondo le linee guida di indirizzo regionale. Ancora una volta sottolineo che l'avvio della fase due richiede la massima responsabilità di tutti noi: bisogna mettere in sicurezza la propria salute e quella degli altri con l'attenzione e l'adozione di comportamenti ormai conosciuti di igiene e distanziamento sociale».

Francesco Campi

